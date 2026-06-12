유아유가 약 1년 만에 컴백한다. 드림캐쳐 완전체는 2017년 데뷔했다./사진제공=드림캐쳐컴퍼니

유아유가 약 1년 만에 컴백한다. 드림캐쳐 완전체는 2017년 데뷔했다./사진제공=드림캐쳐컴퍼니

그룹 드림캐쳐 유닛 유아유(UAU)가 약 1년 만에 컴백한다. 드림캐쳐 완전체는 2017년 데뷔했다.유아유는 지난 11일 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 'Playlist #Your Youth(플레이리스트 #유어 유스)' 스케줄러를 공개하며 컴백 소식을 알렸다.스케줄러에 따르면 유아유는 12일 예약 판매를 시작으로 티저 이미지, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다. 앞서 공개된 트레일러 영상도 팬들의 관심을 모았다. 영상 속 지유, 수아, 유현은 각자의 일상에 몰두한 모습을 보여줬으며, 모든 트레일러에 등장한 '물'의 의미를 두고 궁금증을 자아냈다.유아유는 지난해 첫 번째 미니앨범 'Playlist #You Are You(플레이리스트 #유 아 유)'를 통해 일상 속 행복한 순간을 응원하는 메시지를 전하며 유닛 활동의 시작을 알렸다. 이번 신보에서는 어떤 음악과 콘셉트로 새로운 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.지유, 수아, 유현은 드림캐쳐 활동을 통해 탄탄한 실력과 개성을 인정받아 왔다. 유닛 유아유 역시 세 멤버의 색깔을 바탕으로 차별화된 음악을 선보이며 존재감을 남겼다.유아유의 미니 2집 'Playlist #Your Youth'는 7월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr