이경규가 전현무를 언급한다. / 사진=텐아시아DB

이경규가 전현무를 언급한다. / 사진제공=KBS

방송인 이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 '남자의 자격' 시즌2를 언급하며 전현무와는 함께할 수 없다고 밝힌다.오는 14일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 양준혁의 낚시터에 방문한 40년 차 낚시 고수 이경규와 2년 차 초보 낚시꾼 김숙의 모습이 공개된다.이경규와 양준혁은 과거 '남자의 자격'을 통해 인연을 맺은 사이다. 이날 구룡포 양식장을 찾은 이경규는 "'남자의 자격 2'를 한다면 전현무 대신 양준혁과 함께하겠다"고 말한 뒤 "현무는 같이 프로그램을 하기엔 너무 컸다"라고 덧붙여 웃음을 안긴다.양준혁을 '규라인'으로 인정한 이경규는 공통점으로 사업 실패 경험을 꼽는다. 그는 "나도 귀뚜라미를 먹인 닭을 키웠는데 망했어"라며 과거 '귀뚤닭' 사업을 언급한다. 이어 이경규는 "귀뚤닭이 내 사업 치트키였는데, 사료값보다 귀뚜라미가 비싸서 결국 망했다. 귀뚤닭을 동물원에 사자 먹이로 팔았다"고 털어놓는다.하지만 '꼬꼬면' 이야기가 나오자 이경규의 표정은 밝아진다. 김숙이 "아직 꼬꼬면 로열티가 나오냐"라고 묻자, 그는 "꼬꼬면 아직 로열티 나온다"라며 웃음을 보인다. 이어 이경규는 "'귀뚤닭'을 팔지 못해 계속 먹다 보니 닭 레시피가 떠올랐고, 그게 꼬꼬면으로 이어졌다"고 밝혀 눈길을 끈다. 박명수는 "저도 장사를 여러 개 해봤는데 경규 형님은 대단하다"며 감탄한다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr