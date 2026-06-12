한소은의 새로운 프로필 사진이 공개됐다. / 사진제공=킹콩by스타쉽

한소은의 새로운 프로필 사진이 공개됐다. / 사진제공=킹콩by스타쉽

배우 한소은이 새로운 프로필 사진을 공개했다.12일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 한소은의 프로필 사진을 여러 장 선보였다.사진 속 한소은은 맑고 자연스러운 매력으로 시선을 끈다. 그는 또렷한 이목구비와 청초한 분위기로 카메라를 응시하는가 하면, 오버핏 화이트 셔츠를 착용한 채 은은한 미소를 짓고 있다. 한소은은 촬영 내내 다양한 콘셉트를 자연스럽게 소화하며 프로페셔널한 면모를 보여줬다는 후문이다.한편 한소은은 최근 KBS2 '은애하는 도적님아'에서 양반댁 규수 신해림 역을 맡아 활약했다. 최근 킹콩 by 스타쉽과 전속 계약을 체결한 한소은이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr