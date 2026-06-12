그룹 CIX 출신 현석이 글로벌 팬 소통 플랫폼 하이앤드에 합류하며 배우 활동에 박차를 가한다./사진제공=매니지먼트런

그룹 CIX 출신 현석이 글로벌 팬 소통 플랫폼 하이앤드에 합류하며 배우 활동에 박차를 가한다./사진제공=매니지먼트런

그룹 CIX 출신 현석이 글로벌 팬 소통 플랫폼 하이앤드에 합류하며 배우 활동에 박차를 가한다.최근 매니지먼트 런과 전속계약을 체결한 현석은 하이앤드를 통해 국내외 팬들과 소통에 나선다. 배우로서의 성장 과정은 물론 다양한 독점 콘텐츠를 공개하며 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.현석은 "새로운 도전을 시작하는 순간에도 늘 곁을 지켜준 팬분들과 함께하고 싶었다. 하이앤드를 통해 더 자주, 더 진솔하게 소통하며 좋은 배우로 성장하는 모습을 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.2019년 CIX로 데뷔한 현석은 약 7년간 그룹 활동을 이어오며 글로벌 팬들의 사랑을 받았다. 이후 연기 활동을 병행하며 배우로서 입지를 넓혀왔다. 그는 2021년 '일진에게 반했을 때', 2022년 '네가 빠진 세계'에서 주연을 맡았으며, 웨이브 '이 사장님은 9등급', '여행에서 로맨스를 만날 확률 시즌 3.5', 티빙 '나, 나 그리고 나' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.CIX는 워너원 공식 활동을 마친 배진영을 중심으로 2019년 데뷔한 5인조 보이그룹이다. 배진영은 소속사와의 계약 만료 이후 2024년 8월 팀을 탈퇴했고, CIX는 4인 체제로 재편했다. 이후 미니 앨범을 발매한 뒤 지난 4월 말 공식 해체했다.멤버들의 행보도 각기 달라졌다. 용희는 군 복무에 돌입했으며, BX는 개인 유튜브 채널을 개설했다. 승훈은 최근 틱톡 플랫폼을 통해 팬들과 소통에 나섰다. 현석은 멤버들 가운데 유일하게 배우 전향을 선택하며 새로운 연예 활동에 돌입했다.2001년생인 현석은 CIX 막내 멤버로 활동했으며, 188cm의 큰 키와 비주얼로 주목받았다. 현재 그는 차기작 공개를 앞두고 있으며, 내년 공개 예정인 드라마 촬영에도 한창이라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr