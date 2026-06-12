안주미가 씨피엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다. / 사진제공=씨피엔터테인먼트

안주미는 'SNL 시즌 8'에서 젠지 캐릭터로 사랑 받았다. / 사진제공=씨피엔터테인먼트

배우 안주미가 신동엽, 이수지, 지예은 등이 속한 씨피엔터테인먼트와 계약했다.12일 씨피엔터테인먼트는 안주미와의 전속계약 체결 소식을 공식 발표했다. 안주미는 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌8 신입 크루로 합류했다. 대표 코너 '스마일 클리닉'에서 '야르', '아자스', '밤티', '신조오 사사게요'와 같은 거침없는 젠지어를 구사하는 신입 캐릭터로 눈도장을 찍었다. 시그니처 코너인 '위켄드 업데이트'에서는 베테랑 앵커 안영미마저 뒷목잡게 만드는 리포터로 활약했다.아역 배우 출신인 안주미는 다수의 드라마와 영화에서 다져온 안정적인 연기력과 예능 콘텐츠에서 보여준 순발력 넘치는 즉흥 연기력까지 겸비했다. 최근 높은 경쟁률을 뚫고 'SNL 코리아' 시즌 8의 신입 크루로 선발되기도 했다.안주미는 "든든한 소속사가 생겨 기분 좋은 남은 한 해를 보낼 것 같다. 한 식구로 맞이해주신 씨피엔터테인먼트에 감사드린다"며 "기대에 부응하기 위해 더욱더 신조오 사사게요(심장을 바치겠다)할테니 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 소감을 전했다.씨피엔터테인먼트는 쿠팡플레이 간판 시리즈 'SNL 코리아', '직장인들' 등을 제작했다. 소속 연예인으로는 신동엽, 박명수, 이수지, 강남, 지예은 등이 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr