김효진이 둘째 임신에 관한 에피소드를 밝힌다. / 사진=텐아시아DB

김지선, 이경실, 조혜련, 김효진이 '아는 형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

코미디언 김효진이 둘째 임신과 관련한 일화를 공개한다.13일에 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 연극 '사랑해 엄마'로 새로운 도전에 나선 코미디언 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연한다. 네 사람은 쉴 틈 없는 입담과 거침없는 마라 맛 토크로 형님 학교를 들썩이게 할 예정이다.조혜련은 "이경실은 내 인생 선배"라고 고백한다. 그는 이경실이 "이혼도, 재혼도 모두 나보다 선배"라며 힘들었던 시절 이경실에게 의지했던 사연을 유쾌하게 풀어낸다.네 사람의 솔직한 출산 이야기도 관심을 끈다. 4남매 엄마로 다산의 여왕이라는 별명을 얻은 김지선은 "넷째는 35분 만에 낳고 걸어 나왔다. 넷째쯤 되니 길이 뚫린 것 같았다"라고 고백한다. 그는 "내 기를 받고 아이를 가진 사람도 많다"며 이상민을 위한 특별한 기운을 전한다.45세에 자연 임신에 성공한 김효진은 "둘째 임신은 1~2% 확률의 기적 같은 일"이라고 언급한다. 이어 "동생을 원하지 않았던 첫째가 사람 말고 개를 낳아달라고 했다"며 웃픈 일화를 공개한다.'아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr