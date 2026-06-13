코미디언 김효진이 둘째 임신과 관련한 일화를 공개한다.
13일에 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 연극 '사랑해 엄마'로 새로운 도전에 나선 코미디언 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연한다. 네 사람은 쉴 틈 없는 입담과 거침없는 마라 맛 토크로 형님 학교를 들썩이게 할 예정이다. 조혜련은 "이경실은 내 인생 선배"라고 고백한다. 그는 이경실이 "이혼도, 재혼도 모두 나보다 선배"라며 힘들었던 시절 이경실에게 의지했던 사연을 유쾌하게 풀어낸다.
네 사람의 솔직한 출산 이야기도 관심을 끈다. 4남매 엄마로 다산의 여왕이라는 별명을 얻은 김지선은 "넷째는 35분 만에 낳고 걸어 나왔다. 넷째쯤 되니 길이 뚫린 것 같았다"라고 고백한다. 그는 "내 기를 받고 아이를 가진 사람도 많다"며 이상민을 위한 특별한 기운을 전한다.
45세에 자연 임신에 성공한 김효진은 "둘째 임신은 1~2% 확률의 기적 같은 일"이라고 언급한다. 이어 "동생을 원하지 않았던 첫째가 사람 말고 개를 낳아달라고 했다"며 웃픈 일화를 공개한다.
'아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
13일에 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 연극 '사랑해 엄마'로 새로운 도전에 나선 코미디언 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연한다. 네 사람은 쉴 틈 없는 입담과 거침없는 마라 맛 토크로 형님 학교를 들썩이게 할 예정이다. 조혜련은 "이경실은 내 인생 선배"라고 고백한다. 그는 이경실이 "이혼도, 재혼도 모두 나보다 선배"라며 힘들었던 시절 이경실에게 의지했던 사연을 유쾌하게 풀어낸다.
네 사람의 솔직한 출산 이야기도 관심을 끈다. 4남매 엄마로 다산의 여왕이라는 별명을 얻은 김지선은 "넷째는 35분 만에 낳고 걸어 나왔다. 넷째쯤 되니 길이 뚫린 것 같았다"라고 고백한다. 그는 "내 기를 받고 아이를 가진 사람도 많다"며 이상민을 위한 특별한 기운을 전한다.
45세에 자연 임신에 성공한 김효진은 "둘째 임신은 1~2% 확률의 기적 같은 일"이라고 언급한다. 이어 "동생을 원하지 않았던 첫째가 사람 말고 개를 낳아달라고 했다"며 웃픈 일화를 공개한다.
'아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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