개그우먼 이세영이 착색 틴트를 소개하며 옷 속을 확인하고 있다. / 사진=이세영 SNS

사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 여성 용품을 소개했다.이세영은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "10명 추첨해서 드릴게요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 이세영이 자신의 유튜브 채널 '영평티비'에서 착색 틴트를 소개하고 있는 모습. 그는 틴트를 바르면 색이 변한다는 특징을 보여주며 자신의 옷 속을 여러 차례 들추면서 확인했다. 스스로도 민망한 듯 웃음을 지었다.앞서 이세영은 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 "가슴 필러 시술 이후 필러가 갈비뼈까지 내려왔다"며 "가슴이 4개가 됐다"고 밝혔다. 그러면서 필러 부작용 사진을 처음으로 공개했다.이세영은 "가슴이 작다고 무조건 수술을 권하고 싶지는 않다"며 "생각보다 큰 수술이다. 지금이라면 필러 시술 전에 탄력 관리 등을 먼저 해봤을 것 같다"고 조언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr