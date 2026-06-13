엄정화가 '소라와 진경' 게스트로 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'소라와 진경' 최종회는 오는 14일 방송된다. / 사진제공=MBC

이소라, 홍진경의 절친 엄정화가 '소라와 진경' 마지막 게스트로 출연한다.오는 14일 방송되는 MBC 예능 '소라와 진경' 최종회에서는 이소라, 홍진경과 오랜 세월 깊은 우정을 나눠온 엄정화가 스튜디오를 찾는다. 엄정화는 그간 방송에서 두 사람이 가장 많이 언급한 주인공인 만큼 그의 등장이 시청자들의 반가움을 자아낸다.엄정화는 "'소라와 진경' 나오는 게 설렜다"고 소감을 밝힌다. 그는 "방송을 볼 때마다 울컥하는 순간들이 있었다. 어떤 나이에도 시작할 수 있다는 걸 보여준 두 친구가 자랑스러웠다"라며 감격스러워한다. 이어 "파리 패션위크 무대를 어떻게 매듭지을지 마지막 회만큼은 직관하고 싶어서 찾아왔다"라고 출연 이유를 밝힌다.이소라와 홍진경을 누구보다 잘 아는 엄정화는 30년 만에 런웨이에 도전하는 두 사람에게 뜨거운 응원을 보냈다. 그는 혹독한 다이어트와 신체적 한계를 견디며 파리 런웨이로 향한 두 사람의 발걸음을 깊이 공감하고 지지했다. 홍진경은 "정화 언니가 이 자리에 나와서 우리와 함께 해준다는 것 자체가 큰 의미"라며 감사를 전한다.이소라와 홍진경은 혼자라면 엄두도 내지 못했을 파리행에서 서로가 서로에게 유일무이한 버팀목이었다고 털어놓는다. 이 마지막 고백에 이동휘와 김원훈마저 울컥한다. 이소라와 홍진경의 피날레에 더욱 기대감이 쏠린다.'소라와 진경' 최종회는 오는 14일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr