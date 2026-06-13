엄정화가 '소라와 진경' 게스트로 출연한다. / 사진=텐아시아DB
엄정화가 '소라와 진경' 게스트로 출연한다. / 사진=텐아시아DB
이소라, 홍진경의 절친 엄정화가 '소라와 진경' 마지막 게스트로 출연한다.

오는 14일 방송되는 MBC 예능 '소라와 진경' 최종회에서는 이소라, 홍진경과 오랜 세월 깊은 우정을 나눠온 엄정화가 스튜디오를 찾는다. 엄정화는 그간 방송에서 두 사람이 가장 많이 언급한 주인공인 만큼 그의 등장이 시청자들의 반가움을 자아낸다.
'소라와 진경' 최종회는 오는 14일 방송된다. / 사진제공=MBC
'소라와 진경' 최종회는 오는 14일 방송된다. / 사진제공=MBC
엄정화는 "'소라와 진경' 나오는 게 설렜다"고 소감을 밝힌다. 그는 "방송을 볼 때마다 울컥하는 순간들이 있었다. 어떤 나이에도 시작할 수 있다는 걸 보여준 두 친구가 자랑스러웠다"라며 감격스러워한다. 이어 "파리 패션위크 무대를 어떻게 매듭지을지 마지막 회만큼은 직관하고 싶어서 찾아왔다"라고 출연 이유를 밝힌다.

이소라와 홍진경을 누구보다 잘 아는 엄정화는 30년 만에 런웨이에 도전하는 두 사람에게 뜨거운 응원을 보냈다. 그는 혹독한 다이어트와 신체적 한계를 견디며 파리 런웨이로 향한 두 사람의 발걸음을 깊이 공감하고 지지했다. 홍진경은 "정화 언니가 이 자리에 나와서 우리와 함께 해준다는 것 자체가 큰 의미"라며 감사를 전한다.

이소라와 홍진경은 혼자라면 엄두도 내지 못했을 파리행에서 서로가 서로에게 유일무이한 버팀목이었다고 털어놓는다. 이 마지막 고백에 이동휘와 김원훈마저 울컥한다. 이소라와 홍진경의 피날레에 더욱 기대감이 쏠린다.

'소라와 진경' 최종회는 오는 14일 오후 9시 10분에 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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