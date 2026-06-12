전소미, 노메이크업인데 이 정도…트와이스 채영이 찍어준 꾸안꾸

트와이스 채영이 전소미와 시간을 함께했다.최근 채영은 전소미의 사진을 찍어 올렸다. 전소미는 서울 콘서트를 끝내고 잠깐 휴식을 취하는 모습이다. 메이크업을 하지 않고 수수한 모습을 자랑했다.꾸밈없는 일상 속에서도 남다른 비주얼을 드러내며 팬들의 감탄을 자아냈다. 채영 특유의 감성적인 시선이 담긴 사진 역시 편안하면서도 따뜻한 분위기를 더했다.한편 아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 지난달 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매했다. 이후 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 주요 음악 방송을 휩쓸며 타이틀곡 '갑자기' 무대를 성황리에 마쳤다. 타이틀곡 '갑자기'는 발매 이후 꾸준한 상승세 속에서 멜론 TOP100, HOT100(발매 30일·100일) 모두 1위에 올랐다.트와이스는 내달 10일부터 12일까지 사흘간 서울 송파구 방이동에 위치한 KSPO DOME에서 여섯 번째 월드투어 '디스 이즈 포' 투어의 피날레 공연을 연다. 트와이스는 현재 유럽 투어에 한창이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr