충주시 최지호 주무관이 '전참시'에 출연한다. / 사진제공=MBC

충주시 최지호 주무관이 '전참시'에 출연한다. / 사진제공=MBC

충주걸의 매니저로는 뉴미디어팀의 새 얼굴 장연주 주무관이 함께한다. 177cm의 장연주 주무관과 157cm의 최지호 주무관은 큰 키 차이만큼 유쾌한 케미를 선보인다. 이후 두 사람은 본격적인 업무에 돌입한다. 장연주 주무관이 SNS 업무를 맡는 사이, 최지호 주무관에게는 지자체와 국세청의 협업 요청은 물론 유튜브 채널과 방송사의 섭외 연락이 쏟아진다. 최지호 주무관은 직접 일정을 조율하며 바쁜 하루를 보낸다.



MBC '전지적 참견 시점'에 충주맨 김선태의 뒤를 잇는 충주걸 최지호 주무관이 출격한다.13일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 402회에서는 최지호 주무관이 충주걸로 변신해 새로운 참견 영상의 주인공으로 등장한다. 한편 약 96만 명에 달했던 충주시 유튜브 구독자 수는 김선태의 퇴사 이후 75만 명대까지 감소했지만, 현재는 82만 명 수준으로 다시 회복한 상태다.이날 방송에서는 지난 2월 충주시 유튜브 채널의 상징이었던 김선태 전 주무관이 퇴사한 이후, 채널을 이끌고 있는 최지호 주무관의 일상이 공개된다. 최지호 주무관은 당시 퇴사 소식을 처음 들었을 때를 떠올리며 "몰래카메라인 줄 알고 카메라를 찾으려 주변을 두리번댔다"고 말한다. 또한 김선태 전 주무관으로부터 함께 일하자는 제안을 받았다고 밝혀 이목을 끈다.이어 두 사람은 아이디어 회의와 모니터링을 이어가며 바쁜 일상을 보낸다. 이는 충주맨의 퇴사 이후 구독자 수가 22만 명이나 감소하는 위기를 겪었기 때문. 댓글 반응을 살피던 최지호 주무관은 "예전에는 아침에 일어나자마자 조회수와 반응을 찾아봤는데, 이제는 무서워서 잘 못 찾아보겠다"고 털어놓는다. 여기에 동료들이 밥과 커피를 챙겨줄 정도로 이들을 걱정하고 있다는 비하인드도 공개된다.'전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr