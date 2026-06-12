방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단/ 사진 제공=스포티파이

그룹 방탄소년단이 신곡 'Come Over' 음원을 발표한다.'Come Over'는 지난 4월 3일 발매된 정규 5집 '아리랑' 디럭스 바이닐(Deluxe Vinyl)에 수록된 곡으로, '2026 BTS FESTA' 기간에 맞춰 음원으로 공개된다. 슈가가 프로듀싱에 참여했으며 RM과 제이홉도 크레디트에 이름을 올렸다.'Come Over'는 길을 잃은 듯한 순간에도 결국 '너'를 찾아가는 마음을 담은 곡이다. 스타디움 앤섬(Stadium Anthem)과 팝(Pop) 장르를 기반으로 한 곡으로, 신시사이저 사운드와 보컬이 어우러져 곡의 분위기를 완성한다. 방황 끝에 문을 두드리는 '나'의 고백은 오랜 시간 함께한 아미(ARMY)를 향한 메시지로도 해석된다. 이 곡은 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 세트리스트에 포함돼 음원 공개에 앞서 공연에서 먼저 공개됐다.같은 날 '아리랑 (613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)'도 발매된다. 해당 바이닐에는 정규 5집 '아리랑' 수록곡 전곡과 보너스 트랙 'Voice Message: Love Song', 'NORMAL (Korean Ver.)'를 포함해 총 16곡이 담긴다. 'Voice Message: Love Song'은 앨범의 주요 메시지인 'What Is Your Love Song?'을 주제로 멤버들이 나눈 대화를 담은 트랙이다.방탄소년단은 데뷔 13주년을 기념하는 '2026 BTS FESTA'를 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 지난 4일 공개된 '가족 사진'을 시작으로 'Hooligan' 퍼포먼스 비디오, 'NORMAL LOG', '달려라 방탄 2.0' 새 에피소드 등이 순차적으로 공개됐다. 여기에 신곡 'Come Over' 음원 발매와 한정판 바이닐 출시, 12~13일 부산 콘서트가 이어진다.방탄소년단은 오는 19일 오후 6시 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 '아리랑' 수록곡 'Merry Go Round' 뮤직비디오를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr