가수 겸 배우 나나가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 자택 침입범의 항소를 응원했다.나나는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "웃음만"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 나나의 자택에 침입한 남성이 징역 7년 판결에 항소했다는 소식이 담겼다. 이에 나나는 "시간 낭비"라면서 침입한 남성의 항소를 응원하는 듯 "화이팅"이라는 문구와 박수갈채 이모티콘을 덧붙였다.나나는 지난해 11월 자택 침입 피해를 입었다. 당시 A씨는 경기도 구리 소재 나나의 주거지에 침입해 나나 모녀를 위협하고 목을 조르는 등 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의로 구속됐다. 당시 A씨는 나나를 살인미수 등의 혐의로 역고소했으나 경찰은 이를 정당방위로 보고 불송치 결정을 내렸다.검찰은 결심 공판에서 A씨에게 징역 10년을 구형한 바 있으나 강도상해 혐의로 기소된 A씨는 지난 9일 징역 7년을 선고받았다. 이에 나나는 자신의 SNS를 통해 "피해자는 누구인가"라며 "한결같은 거짓 진술 번복. 범죄자의 반성은 없다"고 일침을 가했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr