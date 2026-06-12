문채원, 6월 결혼식 앞두고…봇짐 풀듯 웨딩 화보 공개

배우 문채원이 눈부신 웨딩드레스 자태를 공개했다.문채원은 최근 자신의 SNS를 통해 웨딩 화보 촬영 현장이 담긴 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 문채원은 순백의 웨딩드레스를 입고 우아한 매력을 뽐내고 있다.특히 클로즈업 컷에서는 티 없이 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다. 오프숄더 디자인의 레이스 드레스와 긴 베일을 매치한 문채원은 청초하면서도 고급스러운 분위기를 자아냈다. 또 손가락에 착용한 반지가 눈길을 끈다.전신이 담긴 화보에서는 더욱 압도적인 존재감을 보였다. 풍성하게 퍼지는 레이스 스커트와 길게 늘어진 베일이 우아한 실루엣을 완성했다. 흑백과 컬러를 오가는 다양한 콘셉트 속에서도 문채원 특유의 단아한 매력이 돋보였다.한편 문채원은 지난 4월 비연예인과 결혼을 발표했다. 당시 문채원은 SNS를 통해 자필 편지를 공개하며 "다가오는 6월에 결혼하게 됐다. 데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들께 직접 소식을 전하고 싶었다. 가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다. 앞으로 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다"고 밝혔다.문채원의 소속사 역시 "예비 배우자는 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다. 양가 가족들을 배려해 구체적인 사항은 공개하기 어렵다. 문채원 씨의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 보내주시면 감사하겠다"고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr