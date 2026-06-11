그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 패셔니스타 다운 면모를 보이고 있다. / 사진=제이홉 SNS

사진=제이홉 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 명품 브랜드로부터 받은 선물을 공유했다.제이홉은 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "이열~ 이쁘다잉"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 제이홉이 앰배서더로 있는 해외 명품 브랜드 L사 측에서 캐리어를 제공한 모습. 함께 담긴 손편지에는 애정이 가득 느껴지는 '호석씨♥'라는 문구가 적혀 있었으며 "대스타 BTS만큼 하는 아티스트는 어디에도 없다"라고도 쓰여 있어 눈길을 끌었다.한편 제이홉이 몸담고 있는 방탄소년단은 미국에서 월드 투어를 마무리한 후 지난달 30일 입국했다. 이들은 부산에서 열리는 데뷔 12주년 기념 콘서트를 마친 후 유럽 투어를 진행한 뒤 북미 투어 2차 일정에 돌입할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr