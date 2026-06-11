그룹 아이브 멤버 장원영이 광고 촬영장에서 케이크를 바라보며 미소를 짓고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 광고 퀸 다운 일상을 공유했다.장원영은 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "이번에도 이쁘니"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 자신이 모델로 활동하고 있는 뷰티 브랜드의 광고 촬영을 진행한 모습. 분홍색 트위드 원피스를 착용한 그는 케이크를 바라보며 싱그러운 미소를 짓고 있다.앞서 장원영은 공항 태도 논란에 휩싸였다. 지난 30일 중국으로 출국하는 과정에서 장원영이 입국 심사 중 얼굴을 확인하려는 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 낚아채듯 받는 영상이 확산돼 누리꾼들 사이 갑론을박이 일었던 바 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr