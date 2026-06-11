고준희 / 사진 = 고준희 SNS

배우 고준희가 모델 비율을 자랑했다.11일 고준희는 자신의 SNS에 "남의 집 귀한 가족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 고준희는 블랙 슬립 드레스를 입고 피팅룸 벽에 기댄 채 남다른 각선미를 자랑했다. 그는 시그니처인 숏컷 헤어와 스모키 메이크업으로 시크한 분위기를 자아냈다.특히, 그의 슬림한 몸매가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 고준희의 근접샷이 담겼다. 그는 움푹 들어간 쇄골 라인과 어깨뼈가 다 보이는 앙상한 상체를 자랑해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 고준희는 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비로 인형을 연상케하는 비주얼로 감탄을 샀다.해당 사진을 본 팬들은 "기럭지 남다르다", "어떻게 사람이 이렇게 인형 같이 생겼지" 등 그의 비현실적인 미모에 찬사를 보냈다.한편, 고준희는 프로필상 키 172cm에 몸무게 55kg를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 현재 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에 출연 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr