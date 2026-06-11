배우 고준희가 모델 비율을 자랑했다.
11일 고준희는 자신의 SNS에 "남의 집 귀한 가족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 고준희는 블랙 슬립 드레스를 입고 피팅룸 벽에 기댄 채 남다른 각선미를 자랑했다. 그는 시그니처인 숏컷 헤어와 스모키 메이크업으로 시크한 분위기를 자아냈다.
특히, 그의 슬림한 몸매가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 고준희의 근접샷이 담겼다. 그는 움푹 들어간 쇄골 라인과 어깨뼈가 다 보이는 앙상한 상체를 자랑해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 고준희는 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비로 인형을 연상케하는 비주얼로 감탄을 샀다.
해당 사진을 본 팬들은 "기럭지 남다르다", "어떻게 사람이 이렇게 인형 같이 생겼지" 등 그의 비현실적인 미모에 찬사를 보냈다.
한편, 고준희는 프로필상 키 172cm에 몸무게 55kg를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 현재 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에 출연 중이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
11일 고준희는 자신의 SNS에 "남의 집 귀한 가족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 고준희는 블랙 슬립 드레스를 입고 피팅룸 벽에 기댄 채 남다른 각선미를 자랑했다. 그는 시그니처인 숏컷 헤어와 스모키 메이크업으로 시크한 분위기를 자아냈다.
특히, 그의 슬림한 몸매가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 고준희의 근접샷이 담겼다. 그는 움푹 들어간 쇄골 라인과 어깨뼈가 다 보이는 앙상한 상체를 자랑해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 고준희는 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비로 인형을 연상케하는 비주얼로 감탄을 샀다.
해당 사진을 본 팬들은 "기럭지 남다르다", "어떻게 사람이 이렇게 인형 같이 생겼지" 등 그의 비현실적인 미모에 찬사를 보냈다.
한편, 고준희는 프로필상 키 172cm에 몸무게 55kg를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 현재 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에 출연 중이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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