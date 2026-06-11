양희은 / 사진 = 양희은 SNS

가수 양희은이 각막이식 수술 후 회복 중인 근황을 전했다.11일 양희은은 자신의 SNS에 "각막이식 수술하고 퇴원 후 천장을 보며 여러 날 누워 있어야만 한다"는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 두툼한 보호 패드와 붕대로 오른쪽 눈을 감싸고 있는 양희은의 모습이 담겨 안타까움을 자아냈다.해당 소식을 접한 팬들은 "쾌유를 빈다", "큰 수술 하셨다. 얼른 나으셨으면" 등 그의 수술 소식에 우려와 응원의 메시지를 보냈다.앞서 양희은은 지난 9일 눈 수술로 인해 자신이 진행하는 MBC 표준 FM '여성시대 양희은, 김일중입니다' 생방송에 불참한 바 있다. 당시 김일중은 "쌍커풀 수술하러 간 거냐"고 묻는 청취자에 "아니다. 각막과 관련된 시력 회복 수술이다"라고 부연했다.한편, 양희은은 1952년생으로 올해 73세다. 그는 지난 3월 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연해 대표곡 '상록수'로 인기를 얻던 시절에 난소암 말기 판정과 함께 3개월 시한부 선고를 받았다고 털어놨다. 당시 그는 어머니의 보살핌과 치료 덕분에 병을 극복할 수 있었다고 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr