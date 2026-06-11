김희선이 생일에도 변함없는 미모를 자랑했다. / 사진=김희선 SNS

김희선의 생일에 네티즌들의 축하가 쏟아지고 있다. / 사진=김희선 SNS

배우 김희선이 생일을 맞아 근황을 공개했다.김희선은 11일 자신의 SNS에 케이크 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김희선은 은색 왕관을 쓰고 케이크를 들고 있다. 생일을 축하 받으며 들뜬 모습이다. 카메라를 향해 환한 미소를 지어 보인 그는 여전히 변함없는 미모로 감탄을 자아냈다.또 다른 사진에서 김희선은 케이크를 든 채 눈을 감고 있다. 청순한 분위기를 물씬 뿜어낸다. 김희선은 긴 생머리에 셔츠 차림으로 나이를 예측할 수 없는 동안 얼굴을 자랑했다. 그의 생일 소식에 댓글로도 네티즌들의 축하가 이어지고 있다.김희선은 1976년 6월 11일 생이다. 그는 2007년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr