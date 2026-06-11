'조선의 청요리사'에 양상국이 게스트로 출연해 허경환과 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=텐아시아 DB

허경환이 최근 불거진 양상국의 태도 논란에 대해 언급했다. / 사진='조선의 청요리사' 유튜브 영상 캡처

개그맨 허경환이 최근 불거진 양상국의 태도 논란에 대해 언급했다.지난 10일 유튜브 채널 '조선의 청요리사'에는 '김해 왕 양상국 유배. 한때 콤비, 현재 앙숙 허경환을 처단하러 왔다'는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 개그맨 양상국이 게스트로 출연했다.양상국은 인생에서 가장 행복했던 기억으로 아버지와의 추억을 꼽았다. 그는 "아버지가 농사도 지으시고 택시 기사도 하시면서 열심히 사셨다"며 "행여나 나에게 피해가 될까 봐 아들이 개그맨이라는 사실을 한 번도 내색하지 않으셨더라"고 밝혔다.뒤이어 허경환은 양상국의 태도 논란을 의식한 듯한 발언을 했다. 그는 "최근 상국이가 재밌게 하려고 (방송에서) 그런 모습들을 보여주면서 진짜 그런 애가 아닌데 싶어서 안타까웠다"며 "내가 상국이를 잘 알고 있기 때문"이라고 남다른 애정을 보여줬다.한편 양상국은 올해 초 '놀면 뭐하니' 등에 출연하며 제2의 전성기를 맞았지만, 일부 예능 프로그램에서 경솔한 언행을 반복하며 대중의 질타를 받았다. 이후 그는 자신의 SNS를 통해 공개 사과했으며, 최근에는 '옥탑방의 문제아들', '조선의 사랑꾼' 등에 출연하며 자신의 과거 언행에 대해 거듭 사과 및 해명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr