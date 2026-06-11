디즈니 실사 영화 '모아나'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니 실사 영화 '모아나'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 '모아나'(감독 토마스 카일)가 메인 예고편을 공개했다. 이번 예고편에는 모아나와 마우이의 여정을 비롯해 실사 영화로 구현된 바다의 풍경이 담겼다. 올여름 극장가에 찾아올 오션 어드벤처에 대한 기대를 높이고 있다.'모아나'는 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 이야기를 그린 디즈니 실사 영화다. 공개된 예고편은 서로의 꿈과 목표를 이야기하며 조금씩 가까워지는 모아나(캐서린 라가이아)와 마우이(드웨인 존슨)의 모습으로 시작된다. 모투누이 섬을 지키기 위해 테 피티의 심장을 훔친 마우이를 찾아 나선 모아나의 용기 있는 모습과 자신감 넘치는 마우이의 등장이 눈길을 끈다.마우이는 "이 작전은 절대 성공 못 해. 위험천만한 바다를 건너야 한다고"라며 암초 너머 바다로 향하려는 모아나에게 경고한다. 하지만 모아나는 두려움 대신 의지를 드러내고, 마우이 역시 그의 용기에 마음을 열며 여정에 동참한다.예고편에는 실사화로 구현된 광활한 바다와 다양한 항해 장면도 담겼다. 거대한 파도와 드넓은 수평선, 바다 위에서 펼쳐지는 모험은 작품의 스케일을 짐작하게 한다.마우이는 위험한 상황 속에서도 특유의 유쾌한 매력을 보여주며 분위기를 환기시킨다. 티격태격하면서도 점차 서로를 이해해 가는 모아나와 마우이의 관계 역시 관전 포인트가 될 전망이다.'모아나'는 오는 7월 8일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr