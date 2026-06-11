황현희 프로필.

방송인 황현희가 부친상을 당했다.10일 소속사 티엔엔터테인먼트에 따르면 황현희의 부친 황태동 씨가 이날 별세했다. 황현희는 슬픔 속에 유족과 함께 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다.고인의 빈소는 서울성모장례식장 2호실에 마련됐다. 발인은 12일 오전 7시 엄수되며, 장지는 목천읍 가족납골당이다.황현희는 2004년 KBS 19기 공채 개그맨으로 데뷔했다. '황현희 PD의 소비자 고발', '범죄의 재구성', '불편한 진실' 등 코너를 통해 인기를 끌었다. 현재는 투자 관련 방송과 저서 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr