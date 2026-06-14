배우 정이찬이 화보 비하인드 컷을 통해 반전 매력을 선보였다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 정이찬이 화보 비하인드 컷을 통해 반전 매력을 선보였다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 정이찬이 화보 비하인드 컷을 통해 반전 매력을 선보였다.최근 공개된 사진 속 정이찬은 슈트와 캐주얼룩을 오가며 상반된 분위기를 완성했다. 댄디한 스타일과 내추럴한 매력을 자유롭게 넘나들며 폭넓은 콘셉트 소화력을 보여줬다.정이찬은 블랙 재킷과 화이트 셔츠를 매치한 컷에서는 절제된 분위기 속 깊은 눈빛으로 시크한 매력을 강조했다. 반면 스트라이프 니트와 데님 팬츠를 착용한 사진에서는 풋풋한 소년미를 자아내며 또 다른 얼굴을 보여줬다. 컷마다 달라지는 눈빛과 표정, 포즈를 통해 서로 다른 무드를 표현하며 완성도를 높였다.2000년생 정이찬은 신체 프로필 190cm로 알려져 있다. 같은 2000년생이자 190cm 장신 배우로는 '세대교체' 주역으로 꼽히는 문상민과 이채민이 있다. 세 사람 모두 최근 드라마 주연으로 발탁되며 이른바 '문짝 남주'라는 별명을 얻었다는 공통점을 갖고 있다.정이찬은 최근 종영한 TV CHOSUN '닥터신'에서 천재 의사 신주신 역을 맡아 존재감을 남겼다. 그는 눈빛과 호흡만으로 인물의 복잡한 내면을 표현하며 시청자들의 호평을 받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr