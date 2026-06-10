CORTIS 2nd Mini-Album 'GREENGREEN' Concept Picture / Courtesy of BigHit Music

CORTIS at Weverse Con at KSPO DOME / Weverse (HYBE)

그룹 코르티스(CORTIS)가 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'(풋 유얼 폰 다운)의 북미 지역 전 회차를 매진시켰다. 소속사는 현지 반응을 고려해 공연 회차를 추가한다.10일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 '2026 CORTIS TOUR IN NORTH AMERICA'는 멤버십 선예매가 시작된 9일(이하 현지 시간) 전석 매진됐다. 이번 북미 투어는 8월 4일 캐나다 토론토를 시작으로 미국 뉴욕, 애틀랜타, 어빙, 로스앤젤레스, 샌프란시스코 등 6개 도시에서 6회 규모로 계획됐으나 전회 매진됐다.코르티스는 8월 16일 샌프란시스코 공연을 추가 개최한다. 이로써 투어는 총 9개 도시에서 14회 공연으로 진행된다. 투어 시작은 7월 18~19일 인천 인스파이어 아레나 공연이다. 이어 데뷔 1주년 기념 서울 화정체육관 공연이 8월 22~23일, 일본 가나가와 피아 아레나 MM 공연이 9월 4~6일로 예정됐다. 북미 투어 예매가 먼저 진행됐으며 인천, 서울, 일본 공연 예매는 추후 공지된다.코르티스는 미니 2집 'GREENGREEN'으로 활동 중이다. 타이틀곡 'REDRED'는 멜론, 벅스 등 국내 음원 차트 1위를 기록했고, 스포티파이 일간 차트에 48일째 머물고 있다. 5월 31일 기준 스포티파이 월간 청취자 수는 최대 1233만 명이며 미국 리스너 비중이 가장 높다. 또한 최근 앨범은 5월 23일 자 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 3위로 진입해 4주 연속 차트에 머물렀다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr