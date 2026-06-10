장정아 / 사진 = 새롭게하소서 유튜브 채널

배우 장정아가 힘들었던 과거를 회상하며 눈물을 보였다.10일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 ''고난 사용 설명서'라는 한 권의 책을 읽은 것 같은 그녀의 인생 스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 정정아는 과거 극심했던 생활고와 어머니의 암 투병, 자녀의 발달 지연으로 힘들었던 시기를 회상했다.그는 뒤늦게 부모님의 빚을 알게 되었던 순간을 떠올리며 "엄마에게 소원이 뭐냐고 물었더니 '1000만 원만 있으면 소원이 없겠다'고 하시더라. 큰 빛보다도 주변 사람들에게 소액씩 빌린 돈을 갚지 못하고 있는 상황에 자존심이 상하고 마음 아파하셨다"고 털어놨다.이후 자녀를 어머니에게 맡긴 채 동대문 새벽 시장을 오가며 돈을 벌었다는 장정아는 아이의 발달 상태가 우려된다는 연락을 받고 또 한 번 무너졌다고 고백했다. 그는 "동네 소아과에서 자폐 검사를 권유했고 또 다른 병원에서는 지적장애 진단까지 내렸다"며 당시의 참담한 심경을 전했다.장정아는 어머니의 암 진단 사실까지 토로했다. 그는 "엄마가 암 판정으로 보험금을 타시더니 '내가 암에 걸려 빚을 갚을 수 있어 다행'이라고 하셨다"며 "그런데 그때 '그런 말씀하지 마시라'라고 차마 말하지 못했다"고 고백하며 눈시울을 붉혔다. 이어 "사실 나 역시 돈이 없으니 속으로 다행이라고 생각했다. 그런 제 자신이 너무 죄송해 자책했다"고 말하며 끝내 눈물을 쏟았다. 이후 그는 "다행히 지난해 모든 빚을 청산했다"는 소식을 전했다.한편, 장정아는 드라마 '야인시대', '사랑과 전쟁2', '쌍갑포차' 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다. 그는 2024년 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 세 번의 유산 끝에 출산한 아들의 자폐 판정 소식을 전하며 "세 살짜리 아이한테 정신과 약을 먹여야 했다. 내 손으로 내 새끼한테 정신과 약은 못 먹이겠더라"며 눈물을 흘리기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr