방송인 박슬기가 선배 조혜련의 선행에 놀란 반응을 보였다.
박슬기는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마 칠순 생일을 보시고 언니는 또 이렇게 마음을 전해주셨다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.
공개된 사진들 속에는 조혜련이 박슬기에게 "어머니 칠순이셨네"라는 메시지와 함께 송금한 모습. 박슬기는 "네? 아녜요 언니"라며 놀란 반응을 보였다. 이후 박슬기는 자신의 모친에게 메시지를 보냈고, 모친은 "슬기를 남처럼 생각하지 않는 것 같다"며 고마움을 표했다.
한편 박슬기는 1986년생이며 2004년 데뷔했다. 조혜련은 1970년생이며, 1993년 데뷔했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
박슬기는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마 칠순 생일을 보시고 언니는 또 이렇게 마음을 전해주셨다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.
공개된 사진들 속에는 조혜련이 박슬기에게 "어머니 칠순이셨네"라는 메시지와 함께 송금한 모습. 박슬기는 "네? 아녜요 언니"라며 놀란 반응을 보였다. 이후 박슬기는 자신의 모친에게 메시지를 보냈고, 모친은 "슬기를 남처럼 생각하지 않는 것 같다"며 고마움을 표했다.
한편 박슬기는 1986년생이며 2004년 데뷔했다. 조혜련은 1970년생이며, 1993년 데뷔했다.
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