강남 / 사진 = 강남 유튜브 채널

방송인 강남이 MBC '나 혼자 산다'를 통해 맺은 특별한 인연에 감사를 전했다.9일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '신혼집들이만 하려다가 일본까지 가버렸습니다 (ft. 지하철 친구)'라는 제목의 영상이 게재됐다 공개된 영상에서 강남은 13년 전 '나 혼자 산다' 출연 당시 친구가 된 최승리 씨의 일본 신혼집을 찾았다.그는 휴지와 세제, 청소용품, 믹스커피 등 다양한 생활용품을 물론 재물운을 상징하는 해바라기 그림까지 준비해 남다른 우정을 과시했다. 이어 그는 특별제작한 트로피를 건네며 "정말 감사한 분에게 드리는 상이다. 너무 감사해서 가져왔다"고 설명했다.이날 강남은 두 사람의 첫 만남을 회상하며 "지하철 촬영을 하다가 우연히 이 친구를 만났는데 그 장면이 방송에 나가면서 큰 화제가 됐다. 그 일을 계기로 프로그램도 잘됐고 이후 고정 프로그램만 12개를 하게 됐다"고 깊은 감사를 전했다. 이어 "만약 그때 방송 출연을 허락하지 않았으면 지금의 나도 없었을 것이다. 그래서 더욱 고맙다"고 덧붙였다.한편, 두 사람은 13년 전 우연한 만남을 계기로 현재까지도 두터운 친분을 이어오고 있다. 강남은 최승리 씨의 결혼식 사회와 축가를 맡으며 변함없는 우정을 과시하기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr