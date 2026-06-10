텐아시아 DB

배우 김남길이 선한 영향력을 보였다.김남길은 10일 서경덕 교수와 6·10만세운동 100주년을 기념해 다국어 영상 '함성이 하나로, 대한을 이루다-6·10만세운동 100주년'을 제작해 공개했다. 이번 영상은 국가보훈부와 공동 제작했다.영상은 6·10만세운동이 단순한 항일 시위를 넘어 '통합과 연대'의 가치를 증명하고 광주학생독립운동 등으로 이어진 독립운동의 전환점이었음을 다뤘다. 한국어 내레이션에 참여한 김남길은 "6·10만세운동의 역사를 목소리로 전하게 돼 기쁘며, 국내외 많은 누리꾼이 시청해 주길 바란다"고 밝혔다.앞서 김남길은 서경덕 교수와 지난해 한글날을 맞아 해외 한글 교육 지원 사업에 동참하며 한글 세계화 캠페인을 진행했다. 당시 김남길은 세계 각지에서 한글 교육을 위해 힘쓰는 단체를 발굴해 지원을 이어가겠다는 의지를 밝히기도.이러한 다짐은 실제 행동으로 연결됐다. 지난 4월 뉴질랜드 밀알특수학교를 대상으로 노트북, 태블릿PC 등 교육 기자재와 한글 교육 물품을 기증하며 해외 한글 교육 현장에 실질적인 도움을 전한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr