배우 지승현이 밀양살이 일상을 공개한다./사진제공=KBS

배우 지승현이 밀양살이 일상을 공개한다./사진제공=KBS

배우 지승현이 밀양살이 일상을 공개한다.오는 11일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 신입 편셰프 지승현이 첫 등장한다. 2023년 KBS ‘고려거란전쟁’에서 구국 영웅 양규장군으로 분해 존재감을 남긴 지승현의 일상에 기대가 모인다.이날 공개되는 지승현의 VCR은 고즈넉한 분위기의 시골 마을에서 시작됐다. KBS ‘역사스페셜’ MC로 활약하는 등 ‘지적인 도시 남자’의 이미지를 갖고 있는 지승현은 아침부터 고로쇠 수액을 벌컥벌컥 마시는 등 자연인 같은 모습으로 충격을 안겼다.이에 대해 지승현은 “5도 2촌의 꿈을 이뤘다”고 밝혔다. ‘5도 2촌’은 5일은 도시에서 일하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프 스타일을 일컫는 말이다. 알고 보니 지승현은 5일 동안 도시에서 배우로서 일하고 2일 동안 밀양에서 지내며 여유를 만끽하고 있다고 설명했다.지승현은 직접 텃밭에서 수확한 식재료를 장작불과 가마솥에 요리해 아침 식사를 해결했다. 식재료에 따라 즉석에서 요리를 뚝딱뚝딱 만들어내는 지승현의 모습에 모두들 “진짜 실력자”라며 혀를 내둘렀다.지승현의 반전매력도 공개됐다. 평소 글쓰기에 심취한 듯 시구 같은 낭만 넘치는 혼잣말을 하는가 하면, 불시에 툭 터지는 아재개그로 웃음을 안겼다. 지승현의 일상을 본 김재중 “정말 특이한 캐릭터”라며 감탄했다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr