하지원의 '홈런' 영상이 300만뷰를 돌파했다./사진제공=해와달엔터테인먼트

하지원의 '홈런' 영상이 300만뷰를 돌파했다./사진제공=해와달엔터테인먼트

배우 하지원(47)이 선보인 ‘홈런’ 무대 영상이 300만 뷰를 돌파했다.하지원은 지난달 30일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 자신의 히트곡인 ‘홈런’ 무대를 선보였다. 이번 무대는 하지원이 출연 중인 JTBC 디지털스튜디오 웹예능 ‘26학번 지원이요’에서 내건 조회수 공약이었다.이 영상은 공개 10일 만에 조회수 300만을 돌파했다. 해당 영상은 본편 클립뿐만 아니 라 쇼츠, 릴스 등 숏폼 플랫폼을 통해서도 확산되며 화제를 모으고 있다.이번 무대 영상을 통해 변함없는 미모와 탄탄한 복근, 퍼포먼스 실력을 뽐낸 하지원은 “조회수 공약 이행을 위해 준비했던 이벤트 무대였는데, 대중분들께서 이렇게까지 뜨겁게 좋아해 주실 줄은 상상도 못 했다”라며 “보내주신 과분한 관심과 사랑에 진심으로 감사한 마음”이라고 밝혔다.이어 “앞으로 본업인 연기를 비롯해 예능 등 다양한 활동을 통해서도 늘 최선을 다해 노력하는 모습을 보여드리겠다”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr