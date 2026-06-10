그룹 블랙핑크 멤버 제니가 무대를 마친 후 포즈를 취하고 있다. / 사진=제니 SNS

사진=제니 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 뉴욕을 뜨겁게 달궜다.제니는 10일 자신의 인스타그램에 "뉴욕, 고마워요. 여러분 덕분에 정말 많은 에너지를 얻었어요. 이 여정을 가능하게 해준 제 팀원들에게 특별히 감사드립니다. 이제 시작일 뿐이에요!🫶🏼"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 제니가 미국 뉴욕에서 공연을 성황리에 마무리한 모습. 특히 그는 성조기를 기반으로 디자인된 크롭 상의에 데님 스커트와 체크무늬 남방을 매치해 힙한 스타일을 완성했다.한편 제니는 지난 7일 미국 뉴욕에서 열린 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'에 헤드라이너로 무대에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr