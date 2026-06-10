방송인 안선영이 자격증 주관 업체에 불만을 쏟아냈다가 게시물을 삭제했다. / 사진=안선영 SNS, 텐아시아 DB

사진=안선영 SNS

방송인 안선영이 자격증 주관 업체에 불만을 쏟아냈다가 결국 고개를 숙였다.안선영은 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "시험 규정을 충분히 숙지하지 못한 채 시험장에 늦게 도착한 것은 전적으로 제 잘못"이라며 말문을 열었다.그는 "원칙대로 응대해 주신 시험 주관 관계자분들께 사과드리며, 정해진 규정을 지키며 같은 시험을 준비한 수험생분들께도 죄송하다"고 고개를 숙였다.앞서 안선영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "최소한 주차장 안내라도 넣으시던가"라며 응시료가 30만 원에 달하는 영어시험 IELTS(아이엘츠)를 치르지 못한 상황을 알렸다.안선영은 "주차장을 못 찾아 일방통행 길을 8바퀴 돌고 겨우 주차하고 왔더니, 9시 시험인데 도착 시간이 오전 8시 50분을 넘었다고 시험도 못 본대"라며 입실 제한으로 시험을 보지 못했음을 밝혔다.그는 "'사람이 왔는데 안 되냐'고 물으니 '그러니까 일찍 일찍 다녀야죠'라고 하시더라"라며 당시 상황을 설명했다. 안선영은 "너무 맞는 말"이라면서도 "오늘 시험 때문에 스케줄을 힘들게 빼고 왔다"고 답답한 심경을 전했다.그러나 안선영의 이같은 호소에 다수의 누리꾼은 "스케줄은 본인 사정이고 규정은 규정이죠", "본인 한 명 들여보내 주면 다 들여보내 줘야 하는데, 연예인 특혜라도 원하는 건지", "미리 주차장 위치까지 알아봤어야죠. 다른 응시자들도 그것까지 다 계산하고 오는 건데", "SNS에 호소하면 들여보내 줄 거라고 생각했나요" 등의 반응을 보였다.공식 홈페이지에 따르면, 응시자는 오전 8시 15분부터 8시 50분까지 수험번호 및 신분 확인 절차를 거친 뒤 입실해야 한다. 오전 8시 50분 이후에는 시험장 입실이 제한돼 응시가 불가능하다.안선영은 "당시 아쉬운 마음에 감정적으로 글을 올렸고, 이후 스스로도 경솔한 행동이었다고 판단해 글을 삭제했다"면서 "많은 분들의 지적과 의견을 통해 제 부족함을 돌아보게 됐다"고 말했다.그러면서 그는 "앞으로는 같은 일이 반복되지 않도록 더욱 신중하게 행동하겠다"고 전했다.시험 규정을 충분히 숙지하지 못한 채 시험장에 늦게 도착한 것은 전적으로 제 잘못입니다.규정에 따라 원칙대로 응대해 주신 시험 주관 관계자분들께 사과드립니다.또한 정해진 규정을 지키며 같은 시험을 준비한 수험생분들께도 진심으로 사과드립니다.당시 아쉬운 마음에 감정적으로 글을 올렸고, 이후 스스로도 경솔한 행동이었다고 판단해 글을 삭제했습니다. 많은 분들의 지적과 의견을 통해 제 부족함을 돌아보게 되었습니다.앞으로는 같은 일이 반복되지 않도록 더욱 신중하게 행동하겠습니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr