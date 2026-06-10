보이넥스트도어 명재현 / 사진=텐아시아 DB

MBC '구해줘! 홈즈'에서는 유명한 곳들의 옆집으로 임장을 떠난다. / 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’

보이넥스트도어 명재현이 재개발 징크스를 밝힌다.11일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 유명한 곳들의 옆집으로 임장을 떠난다.이날 방송은 보이넥스트도어 명재현, 태산, 이한과 주우재가 함께한다. 네 사람은 글로벌 기업부터 재벌가까지 이름만 들어도 알 만한 화제의 장소들의 임장한다.네 사람은 국내 다섯 손가락 안에 드는 대기업 창업주의 옆집으로 향한다. 이들은 현재 복합 문화 공간으로 운영되고 있는 창업주의 옛 저택 바로 옆에 위치한 단독주택 매물을 본다. 특히 재벌의 기운을 이어받은 듯 옆집 자녀들 역시 성공한 인물로 성장했다는 이야기가 전해진다고. 이에 보이넥스트도어는 명당 기운 흐르는 담벼락에 온몸을 기대며 첫 정규 앨범의 대박을 위해 기원했다.해당 매물은 옛 모습이 고스란히 보존된 채 세심하게 관리되고 있다. 집을 둘러보던 명재현은 할머니의 옛집을 떠올리며 이사만 하면 재개발이 시작되는 일이 반복됐다는 가족의 재개발 징크스를 공개한다. 심지어 할머니가 살던 동네 역시 이사 후 재건축이 진행됐다고 밝힌다. 명재현은 어린 시절 추억이 담긴 그곳이 현재는 유명 아파트 단지로 탈바꿈했다고 전해진다.다음으로 이들이 찾은 곳은 '건국대학교의 옆집'으로, 뛰어난 입지 덕분에 유명 연예인들도 다수 거주하는 곳으로 알려졌다. 명재현은 어머니가 건국대학교 음악대학 출신이라고 밝힌다. 한편, 이 집은 50대 싱글남의 인테리어 로망이 집약된 공간으로, 곳곳에 고가의 감각적인 인테리어 소품과 가구들이 자리하고 있다. 이를 지켜보던 보이넥스트도어 태산은 고가의 인테리어 아이템 가격을 추측하던 중 예상 밖 순수한 답변을 내놓는다.MBC '구해줘! 홈즈' 옆집 임장 편은 오는 11일 목요일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr