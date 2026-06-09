사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 현실 엄마 면모를 드러냈다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '학부모 이민정, 아들과 농구 레전드 전태풍에게 레벨테스트 받으러 가다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들 준후와 함께 전 농구선수 전태풍의 체육관을 찾았다. 과거 준후가 '열혈 농구단'을 보며 전태풍에게 팬심을 드러냈고, 전태풍이 댓글로 "체육관에 놀러 오라"고 초대하면서 만남이 성사된 것.체육관에 도착한 이민정은 전태풍을 보고 "진짜 뵙고 싶었다. 저한테는 배우들보다 더 연예인 같은 느낌"이라며 팬심을 드러냈다. 전태풍 역시 "만나서 너무 감동"이라며 반갑게 인사했다.준후는 평소 좋아하던 전태풍 앞에서 긴장한 모습을 보였다. 마이크를 불편해하고 혼자 공을 튀기며 어색함을 감추지 못했다. 이때 준후가 던진 공이 대화 중인 쪽으로 날아오자 이민정은 곧바로 엄마 모드로 돌변했다.이민정은 이를 꽉 문 채 "야, 너 가만히. 얘기하고 있는데 가만히 있어"라고 단호하게 말했다. 톱배우의 미소는 잠시 사라지고, 현실 학부모의 훈육이 튀어나온 순간. 전태풍은 그런 모습을 보며 "나도 애가 세 명이다. 엄마 마음 안다"고 공감했다.이후 본격적인 농구 레벨 테스트가 시작됐다. 전태풍은 준후의 자세와 드리블, 슛을 살피며 세밀한 조언을 건넸다. 그는 "너 오늘 고생했야 한다"면서 "준후가 나쁘지 않다. 기본은 조금 있다"고 평가했다.다만 보완점도 분명히 짚었다. 전태풍은 "약점을 보면 발이랑 손 드리블이 조금 느리다. 슛 자세는 나쁘지 않다. 타이밍만 고치면 된다"고 조언했다.테스트 중에는 이민정도 함께 훈련에 참여했다. 이민정은 아들과의 자유투 대결에서 패배해 푸시업 12번을 했다. 이를 지켜보던 준후는 "엄마 불쌍해. 안 하면 안 되냐"고 걱정해 웃음을 선사했다.이민정은 아들에게 농구를 시킨 이유에 대해 "운동이 좋은 건 이 나이에 자기 한계를 깨볼 수 있다는 점"이라고 밝혔다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 통해 가족의 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr