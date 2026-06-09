사진=전원주 유튜브

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배우 전원주가 고관절 수술 후 결국 이사를 고민했다.9일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '전원주, 아들과 함께 최초로 공개하는 전원주의 인생을 바꿔준 기도빨 좋은 절!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 아들과 함께 서울 강북구 도선사를 찾아 기도를 올렸다. 평소에도 자주 찾는다는 그는 "답답하면 올라온다. 부처님이 다 들어주신다"며 남다른 애정을 드러냈다.전원주 아들은 "어머니가 TV에 나오는 역할도 그랬고 가정사도 알려져 있다 보니 사생활이 공개되는 게 힘들었다"고 고백했다. 그럼에도 전원주는 아이들 학교 행사에 참석했다고.전원주는 "아들 손잡고 가려고 하면 '엄마 떨어져서 와'라고 했다. 친구들이 '식모 지나간다'고 놀렸다"면서 "아이들을 위해서라도 꼭 성공해야겠다고 생각했다"고 회상했다.과거 무명 시절부터 절을 찾으며 성공을 기원했다는 전원주는 "부처님의 은덕으로 지금까지 활동할 수 있었다"고 감사한 마음을 전했다.전원주의 아들은 최근 고관절 수술을 받은 어머니 건강을 걱정했다. 아들은 "다리가 아프면 계단 오르내리는 게 힘들지 않냐"며 "계단 없는 아파트로 이사하는 게 어떠냐"고 조심스럽게 권했다.이어 "구기동 집은 팔지 말고 전세를 주고 아파트에서 지내시다가 다시 돌아오고 싶으면 그때 가도 된다"고 설득했다. 제작진 역시 "또 넘어지시면 큰일 난다"며 걱정을 보탰다.실제로 전원주는 최근 고관절 수술을 받은 뒤 회복 중이다. 이날도 계단을 오를 때 아들의 손을 잡고 이동하는 모습이 포착됐다.전원주는 "백세까지 살 거다. 백세는 아무것도 아니다"라면서 결국 "아파트 보러 같이 가보자"고 답했다.과거 2억원에 매입한 구기동 자택이 현재 21배 가까이 오른 것으로 알려진 가운데, 오랜 세월 지켜온 집을 떠날지에도 관심이 쏠리고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr