사진=이민정 유튜브

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이병헌♥이민정 아들 준후가 남다른 가족 사랑을 드러냈다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '학부모 이민정, 아들과 농구 레전드 전태풍에게 레벨테스트 받으러 가다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들 준후와 함께 전 농구선수 전태풍이 운영하는 체육관을 찾았다. 과거 전태풍이 직접 "체육관에 놀러 오라"고 초대했던 인연이 성사된 것.체육관으로 향하는 차 안에서 모자의 유쾌한 대화도 이어졌다. 이민정은 "요즘 최애가 누구냐"고 물었고, 준후는 망설임 없이 "엄마, 아빠지"라고 답했다.예상치 못한 대답에 이민정은 흐뭇한 미소를 지었다. 하지만 준후는 "모두 다 엄마, 아빠를 좋아하는 거 아니야?"라며 덤덤한 반응을 보여 웃음을 안겼다.이민정은 최근 가족 여행 당시 있었던 일도 공개했다. 그는 "너 없이 제주도에 갔더니 서이가 '준후 오빠는 어디 있지?' 하면서 계속 찾더라"고 이야기했다.준후는 "그럴 만하다. 서이는 누가 제일 좋냐고 물어보면 무조건 오빠라고 한다. "내가 그렇게 수련시켰다"고 주장했다.이에 이민정은 "수련이 아니라 조련 아니냐"면서 "준후가 아이스크림을 앞에 두고 '엄마 아빠 오빠 중에 누가 제일 좋냐'고 묻는다. 오빠라고 하면 아이스크림을 준다"고 조련법을 폭로해 웃음을 선사했다.이민정은 "누가 제일 보고 싶냐고 물었더니 아빠라고 하더라"고 아들을 놀려 웃음을 자아냈다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 통해 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr