나나 / 사진 = 나나 SNS, 텐아시아 사진 DB

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 자택 침입범의 7년 실형 선고에 분노를 표했다.9일 나나는 자신의 SNS에 자택 침임범의 1심 실형 선고에 대한 보도 화면과 함께 "피해자는 누구인가"라는 글을 게재했다. 이어 그는 재판 중 선서 과정의 일부를 공유하며 "범죄자에 의한 여러 번의 재판. 공개재판 6번, 오늘 결심 재판 1번, 총 7번"이라고 지적했다. 나나는 "한결같은 거짓진술 번복. 범죄자의 반성은 없다"고 일침을 가하면서 "반성은 없다. 용서는 없다"고 답답한 심경을 밝혔다.앞서 검찰은 결심 공판에서 A씨에게 징역 10년을 구형한 바 있으나 강도상해 혐의로 기소된 피고인 A씨는 오늘 징역 7년을 선고 받았다고 알려졌다.한편, 나나는 지난해 11월 자택 침입 피해를 입었다. 당시 A씨는 경기도 구리 소재 나나의 주거지에 침입해 나나 모녀를 위협하고 목을 조르는 등 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의로 구속됐다. 당시 A씨는 나나를 살인미수 등의 혐의로 역고소했으나 경찰은 이를 정당방위로 보고 불송치 결정을 내렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr