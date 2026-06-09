배우 정경호와 최수영이 결별했다. / 사진=텐아시아DB

배우 정경호와 최수영이 14년 열애 끝에 결별한 가운데, 두 사람이 서로의 SNS를 이미 언팔로우한 것으로 확인됐다.9일 최수영의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 텐아시아에 "두 사람이 결별한 게 맞다. 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 앞서 이날 한 매체는 두 사람이 각자의 활동에 집중하면서 관계가 자연스럽게 정리됐다고 보도했다.두 사람의 결별 소식이 알려진 가운데 현재 수영과 정경호는 서로의 SNS 계정을 팔로우하지 않고 있는 상태다. 두 사람은 지난해 12월에도 SNS 언팔로우를 계기로 결별설에 휩싸인 바 있으나, 당시 정경호가 수영을 다시 팔로우하면서 해프닝으로 일단락됐다.정경호와 최수영은 교회에서 처음 인연을 맺은 뒤 2012년 연인으로 발전했다. 중앙대학교 연극영화과 동문이기도 한 두 사람은 공개 열애 기간 방송과 SNS를 통해 서로에 대한 애정을 숨김없이 보여준 바 있다. 오랜 시간 공개 열애를 이어온 커플이었던 만큼, 두 사람의 결별 소식은 많은 이들의 안타까움을 자아내고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr