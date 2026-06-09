배우 정경호와 최수영이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

14년 차 연예계 대표 장수 커플이었던 배우 정경호와 그룹 소녀시대 출신 최수영이 결별했다.9일 최수영의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 텐아시아에 "두 사람이 결별한 게 맞다"라면서 "좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.앞서 이날 한 매체는 두 사람이 최근 바빠진 스케줄로 인해 서로에게 소원해졌고 자연스럽게 헤어지게 됐다"고 보도했다.해당 매체는 두 사람을 잘 아는 관계자의 말을 인용해 "끊임없이 작품에 임하는 정경호와 한국과 일본을 오가며 활동하는 최수영이 바쁜 탓에 만남이 뜸해졌다"고 전했다.정경호와 최수영은 교회에서 처음 만난 것으로 알려졌으며, 2012년 9월 연인으로 발전했다. 두 사람은 중앙대학교 연극영화과 동문이기도 하다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr