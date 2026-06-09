태진아가 옥경이와의 결혼 사진을 공개했다. / 사진=태진아 SNS

가수 태진아가 아내 옥경이와의 결혼기념일을 맞아 추억이 담긴 웨딩사진을 공개하며 자축했다. 치매 투병 중인 아내를 향한 변함없는 사랑이 느껴진다. 사진을 통해 두 사람이 얼마나 긴 세월을 함께해왔는지 알 수 있다.태진아는 9일 자신의 SNS에 "오늘은 옥경이하고 결혼기념일. 응원해주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 태진아와 아내 옥경이의 결혼식 당시 모습이 담겼다. 멋진 턱시도와 순백의 웨딩드레스를 차려입은 두 사람은 환한 미소를 지으며 나란히 서 있다. 젊은 시절의 풋풋한 모습과 여전한 애정이 눈길을 끈다.태진아는 오랜 시간 곁을 지켜온 아내를 향한 애정을 꾸준히 드러내 왔다. 그는 대표곡 '옥경이'를 비롯해, 2023년에는 '당신과 함께 갈 거예요'를 발표하며 아내를 향한 진심을 표현했다.태진아 아내는 2019년 치매 진단을 받은 것으로 알려졌다. 태진아는 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 치매 투병 중인 아내를 보살피는 모습을 공개하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr