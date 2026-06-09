홍현희 / 사진 = 홍현희 SNS

코미디언 홍현희가 한층 갸름해진 비주얼을 공개했다.8일 홍현희는 자신의 SNS에 "오늘 운동 많이 된다"는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에는 무선 청소기로 집 안을 청소하거나 개다리춤을 추는 등 흥 넘치는 홍현희의 일상이 담겼다.이날 홍현희는 오버핏 티셔츠와 레깅스를 착용해 몰라보게 슬림해진 실루엣을 자랑했다. 그는 이전보다 갸름해진 얼굴과 가녀린 팔목으로 놀라움을 샀다. 특히, 홍현희는 군살 하나 없는 탄탄한 허벅지 라인으로 늘씬한 각선미를 자아내 눈길을 끌었다.해당 영상을 본 누리꾼들은 "얼굴 소멸 직전이네, "열심히 관리하더니 허벅지가 진짜 슬림해졌다. 젓가락 같아", "이제 다이어트 그만해도 되겠다" 등 그의 드라마틱한 몸매 변화에 감탄을 표했다.한편, 홍현희는 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 60kg에서 49kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr