배우 손예진이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 손예진이 스타일링을 둘러싼 엇갈린 반응 속 직접 해당 사진을 SNS에 게재했다.손예진은 9일 자신의 SNS 계정에 "감사합니다"라는 짧은 글과 함께 레드 카펫에서 포즈를 취하고 있는 사진을 올렸다. 공개된 사진은 지난 8일 열린 '2026 제46회 황금촬영상' 시상식 당시 모습이다. 손예진은 단발머리 스타일링과 함께 연한 핑크빛 드레스를 착용했다.다만 시상식 사진이 공개된 후 온라인상에서는 손예진의 스타일링을 두고 다양한 반응이 나왔다. 스타일링이 어울린다는 반응과 아쉽다는 평가가 엇갈린 것.이 가운데 손예진은 별다른 언급 없이 화제가 됐던 시상식 사진을 직접 SNS에 게재해 쿨한 면모를 보여줬다. 특히 스타일링을 둘러싼 반응이 이어진 직후 해당 사진과 함께 "감사합니다"라는 메시지를 남기면서 화제를 모으고 있다.손예진은 영화 '어쩔 수가 없다'로 '제46회 황금촬영상 시상식'에서 여우주연상을 수상했다. 또한 그는 넷플릭스 새 시리즈 '스캔들'과 '버라이어티' 공개를 앞두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr