배우 남보가라 만삭의 배에 손을 얹은 채 포즈를 취하고 있다. / 사진=남보라 SNS

사진=남보라 SNS

배우 남보라가 출산을 코앞에 두고 심경을 전했다.남보라는 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "이제 디데이 한 자릿수"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 남보라가 어플을 통해 뱃속 아기의 출산 예정일을 확인한 모습. 남보라는 어플에 적힌 D-9라는 숫자를 마주하자 출산을 체감한 듯 "무섭다"고 심경을 전했다. 그러면서 그는 "아프겠죠? 출산 영상 보면 산모들 정신이 나가던데"라며 두 눈에 눈물이 가득 고인 이모티콘을 덧붙였다.한편 남보라는 KBS1 '인간극장'에서 13남매 대가족의 장녀로 출연해 연예계 데뷔 전부터 주목받았다. 그는 드라마 '영광의 재인', '해를 품은 달', '효심이네 각자도생', 영화 '새해전야', '찬란한 나의 복수' 등으로 필모그래피를 쌓았다.남보라는 지난해 5월 현직 청소년 상담사와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2019년 봉사활동을 함께 하며 가까워져 연인으로 발전했다. 이후 남보라는 지난해 12월 임신 소식을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr