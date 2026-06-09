한다감이 임신이라는 기쁜 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

한다감이 젠더리빌 파티를 연다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

47세에 임신한 한다감이 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 부모님과 함께 특별한 젠더리빌 파티 이벤트를 진행한다. 이 과정에서 한다감 아버지가 태몽과 속설을 근거로 아이의 성별을 추측해본다. 부모님의 진심 어린 축하와 감동의 순간도 공개될 예정이다.오는 10일 방송되는 '슈돌' 625회는 '아빠의 평생 여행메이트' 편으로 꾸며지며, MC 랄랄과 '찰떡이 엄마' 한다감이 출연한다. 한다감은 부모님에게 아이의 성별을 공개하기 위해 친정을 찾는다.성별 공개에 앞서 한다감이 "갈비찜이나 족발이 먹고 싶다"고 한다. 이에 아버지는 곧바로 "아들이네, 아들"이라고 말해 모두를 놀라게 한다. 이에 랄랄이 "아버님이 성별을 모르시는 게 맞냐"고 묻자, 한다감은 "저도 당황했는데 모르는 척하느라 힘들었다"고 털어놓는다.한다감의 아버지는 "임신 중에 고기가 당기면 아들을 임신했다는 이야기가 있다"는 속설을 전한다. 그러면서 "어젯밤 아들 태몽도 꿨다"고 말한다. 이에 한다감은 "아빠가 먹구렁이 꿈을 꿨다고 하셨다"며 관련 이야기를 전한다.한다감의 어머니는 딸의 배에 손을 얹고 태동을 느끼며 기쁨을 감추지 못한다. 또한 "임신 소식을 듣고 눈물이 핑 돌았다"며 애틋한 마음을 표현한다. 이후 한다감이 준비한 성별 공개 이벤트를 지켜보던 부모님은 결국 눈물을 보였다고 한다.예비엄마 한다감의 친정 방문기는 10일 오후 8시 30분 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr