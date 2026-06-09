배우 김채은 / 사진=인연엔터테인먼트

배우 김채은 / 사진=인연엔터테인먼트

배우 김채은이 화제의 넷플릭스 시리즈 '참교육'(극본 이남규, 김다희, 문종호/연출 홍종찬)에출연했다.김채은은 극 중 차량 절도와 무면허 운전 등 대담한 범죄를 일삼는 촉법소년 패거리의 중심에서 사건의 핵심 열쇠를 쥐고 있는 인물 윤진 역을 맡았다.김채은이 연기하는 윤진은 겉으로는 거침없는 청소년 무리에 속해 있는 듯 보이지만, 그 내면에는 깊은 상처와 두려움을 숨기고 있는 복합적인 캐릭터로 어른들의 보호를 받지 못하는 현실 속에서 겪는 혼란과 공포를 보였다.특히 김채은은 주연 배우들과 강렬하게 호흡을 맞추어 극의 긴장감을 조율하는 것은 물론 에피소드의 몰입도를 최고조로 끌어올리는 신스틸러로 맹활약했다.이번 '참교육'에서 눈도장을 찍은 김채은은 신선한 마스크와 탄탄한 연기력을 두루 갖춘 준비된 신예다. 아최근 방영 중인 드라마 '오십프로'에서 영선스틸 경리 '이예지' 역으로 출연한 바 있다.한편, 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 지난 6월 5일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr