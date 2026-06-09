더보이즈의 주연이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 더보이즈의 멤버 주연이 함께 투표소에 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 1일부터 7일까지 '함께 투표소에 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 주연이다. 최근 럭셔리 브랜드 캐나다구스(CANADA GOOSE)와 함께한 주연의 2026 봄·여름 컬렉션 화보가 공개됐다. 화보 속 주연은 도심을 배경으로 다채로운 스타일을 선보이며 세련된 매력을 발산했다. 특히 다양한 의상을 자신만의 분위기로 소화해 눈길을 끌었다.2위는 그룹 올데이프로젝트의 멤버 타잔이 차지했다. 타잔은 지난달 29일 서울 송파구 롯데 에비뉴엘 잠실점에서 열린 타미 힐피거 팝업스토어 포토콜 행사에 참석했다. 이날 그는 흰색 스트라이프 셔츠에 강렬한 주황색 카디건을 매치해 감각적인 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 여자 가수는?', '다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 남자 가수는?', '다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr