사진 제공: 리드 엔터테인먼트

배우 한재이가 새로운 프로필 사진을 공개했다.이번 프로필은 한재이 배우의 다채로운 매력을 담아냈다. 공개된 프로필 속 한재이는 타이트한 클로즈업 컷에서는 깊이 있는 눈빛과 우아한 분위기를, 화이트 셔츠 컷에서는 담백하면서도 단단한 매력을, 블랙 슈트 컷에서는 시크하고 도회적인 무드를 선보이며 다채로운 매력을 선보였다.화이트 셔츠를 착용한 컷에서는 카메라를 정면으로 응시하는 깊고 단단한 눈빛이 시선을 사로잡는다. 이어 클로즈업으로 담아낸 타이트한 컷에서는 한재이의 섬세한 감정 표현이 돋보인다. 블랙 배경 위로 깊이 있는 눈빛과 절제된 표정이 어우러지며 우아하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다. 블랙 슈트를 착용한 사진에서는 세련되고 도회적인 분위기가 돋보인다.한편 한재이는 넷플릭스 시리즈 마스크걸에서 김춘애 역을 맡아 강렬한 존재감을 각인시켰으며, SBS 드라마 굿파트너에서는 최사라 역으로 열연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr