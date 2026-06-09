사진 제공 : 메이킷스튜디오

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배우 권혁이 새로운 프로필을 공개했다.9일 메이킷스튜디오는 권혁의 새 프로필 컷을 공개했다. 공개된 사진 속 권혁은 시크함과 편안함을 오가는 상반된 분위기를 보였다.먼저 블랙 터틀넥 스타일링의 권혁은 깊이 있는 눈빛과 절제된 표정으로 카메라를 응시했다. 깔끔하게 정돈된 헤어스타일과 차분한 무드는 권혁 특유의 세련되고 포멀한 매력을 한층 돋보이게 만든다.또 다른 사진에서 권혁은 네이비 트러커 재킷에 데님 팬츠를 착용한 채 보다 내추럴한 분위기를 자아내고 있다. 앞선 사진과는 상반되는 권혁의 편안함이 돋보이는 미소는 댄디한 무드를 선보였다.한편 올 상반기 권혁은 디즈니 플러스 '블러디 플라워'와 MBC '찬란한 너의 계절에' 등 다양한 장르의 작품 속 캐릭터로 안정적인 연기와 폭넓은 캐릭터 스펙트럼으로 필모그래피를 단단하게 쌓았다.이에 힘입어 권혁은 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 '버블'에 입점을 확정했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr