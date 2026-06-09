개그맨 이수근이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

'무엇이든 물어보살' 이수근이 무속인 부모의 사연에 공감했다. / 사진='무엇이든 물어보살' 영상 캡처

개그맨 이수근이 무속인 부모의 고민에 공감했다. 앞서 이수근은 여러 프로그램을 통해 어머니의 직업이 무속인임을 밝힌 바 있다.지난 8일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 과거 셰프로 활동하다 현재 무속인의 길을 걷고 있는 사연자가 출연했다. 사연자는 "늦둥이 아들이 제 직업으로 인해 상처받을까 두렵다"며 고민을 털어놨다.사연자는 본인의 직업 때문에 아들이 학교에서 놀림을 받은 일화를 전했다. 그는 "아들이 현재 초등학교 5학년이다. 어느 날은 집에 와서 '아빠 사이비가 뭐야?' 물어보더라"며 "학교에서 친구들이 아빠 직업을 묻자 무속인이라고 했더니 '너희 아빠 사이비구나?'라고 한 모양이다"고 설명했다.무속인 어머니 밑에서 자란 이수근은 사연을 듣는 내내 공감했다. 그는 "옛날에는 학교에서 부모님 직업을 썼다. 무속인이라고 쓰면 장난치지 말라고 혼내더라"고 회상했다. 이어 "이미 오래전부터 방송을 통해 어머니의 직업이 무속인임을 언급해왔다. 어머니의 직업이 창피하지 않았기 때문이다"며 따뜻한 위로를 건넸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr