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하성운, 스트레이 키즈, 트레저, 백현, BTS, 강다니엘, 엔하이픈, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 앤팀가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 5월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.5월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 5월 투표는 지난달 8일부터 21일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 지난 4월 Mnet 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 워너원 완전체 활동을 해 화제를 모았다. 워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 이번 프로그램에는 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운까지 11명의 멤버 전원이 참여했다.2위에는 그룹 스트레이 키즈가 이름을 올렸다. 이들은 지난 6일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스 코로나 파크(Flushing Meadows Corona Park)에서 열린 초대형 음악 축제 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival)의 2일 차 헤드라이너로서 피날레를 장식해 시선을 끌었다.3위는 그룹 트레저다. 지난 8일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 이들이 지난 1일 발매한 미니 4집 'NEW WAV'(뉴 웨이브)의 초동 판매량은 한터차트 기준 102만 5601장으로 집계됐다. 트레저는 전작인 미니 3집 'LOVE PULSE'(러브 펄스)에 이어 이번 앨범으로도 초동 밀리언셀러를 달성했다.이어 백현, BTS, 강다니엘, 엔하이픈, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 앤팀 순이었다.하성운, 스트레이 키즈, 트레저, 백현, BTS, 강다니엘, 엔하이픈, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 앤팀의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr