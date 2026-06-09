사진=텐아시아 DB

블랙핑크, 이세계아이돌, 하츠투하츠, 니쥬, ITZY, 아이브, 프로미스나인, 김세정, 마마무, 아이들이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 5월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.5월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 5월 투표는 지난달 8일부터 21일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 블랙핑크가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 멤버 제니가 가창에 참여한 테임 임팔라의 '드라큘라'(Dracula)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 10위를 기록해 화제다. 또 완전체 블랙핑크와 다마고치가 협업한 팝업스토어 'BLACKPINK X TAMAGOTCHI'가 서울숲에서 오는 15일부터 28일까지 진행된다.2위는 버추얼 그룹 이세계아이돌이다. 이들은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 지난달 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.3위는 그룹 하츠투하츠가 이름을 올렸다. 하츠투하츠는 오는 22일 오후 6시 미니 2집 'Lemon Tang'(레몬 탱)을 발매한다. 이들이 앨범을 발매하는 건 지난해 10월 미니 1집 '포커스(FOCUS)' 이후 처음이다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀 곡과 지난 2월 공개된 싱글 '루드!(RUDE!)'를 포함한 총 6곡이 실린다.이어 니쥬, ITZY, 아이브, 프로미스나인, 김세정, 마마무, 아이들 순이었다.블랙핑크, 이세계아이돌, 하츠투하츠, 니쥬, ITZY, 아이브, 프로미스나인, 김세정, 마마무, 아이들의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr